Vídeo mostra momento em que veículo atinge e derruba árvore no centro de Tenente Portela

Um veículo atingiu e derrubou no início da madrugada deste sábado, 26 de setembro, uma árvore localizada na Avenida Luís Carlos Prestes, no centro de Tenente Portela, .

O acidente ocorreu por volta das 0h20 no sentido Praça Tenente Bins para a Praça do Índio, nas proximidades da Igreja Matriz. De acordo com a Brigada Militar, o motorista teria se distraído com o celular quando colidiu e derrubou a árvore causando danos no veículo. O condutor não se feriu.

A reportagem do site Portela Online teve acesso a câmeras de vigilância que registraram o exato momento em que aconteceu o acidente.

