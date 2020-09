Três Passos registra vigésimo óbito por COVID-19

O vigésimo óbito por Coronavírus no município de Três Passos foi confirmado nesta sexta-feira, 25 de setembro. Trata-se de um idoso, de 92 anos, que residia em um asilo do município. Na Capital da Região Celeiro são 1.013 casos positivos da doença desde o início da pandemia, com 961 pacientes recuperados.

O número de casos ativos de Covid-19 é de 32 neste momento. Nove pessoas são considerados casos suspeitos, já realizaram coleta e aguardam o resultado laboratorial.

O número de pacientes internados também diminuiu mais um pouco. Agora são apenas dois pacientes hospitalizados: um na Ala Covid e outro na UTI.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19 TRÊS PASSOS

(25 de setembro)

*Atendimentos: 13.759

*Atendimentos domiciliares: 723

*Hospitalizações: 02

*Casos negativos: 4.640

*Casos confirmados: 1.013

*Casos recuperados: 961

*Casos Ativos: 32

*Óbitos: 20

*Aguardam resultado: 09

HOSPITALIZAÇÕES

Ala Covid:

01 masculino positivo, 82 anos.

UTI:

01 masculino, positivo, 73 anos.

