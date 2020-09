Três Passos: Decreto amplia funcionamento de estabelecimentos comerciais e revoga o Toque de Recolher

A prefeitura de Três Passos publicou nesta quinta-feira, 24 de setembro, o Decreto Municipal nº 88/2020, com novos ajustes para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e também revogando a medida denominada como “Toque de Recolher”.

A nova regulamentação autoriza o autosserviço no büffet de restaurantes, mediante protocolo específico e uso de luvas descartáveis, sem mais a necessidade de um funcionário do restaurante ter de servir o cliente.

Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços em geral só poderão funcionar no horário das 6h às 22h, em todo território municipal.

Os postos de combustível e farmácias poderão ter horário de funcionamento Normal, 24 horas por dia.

Os mercados, supermercados, fruteiras, padarias e congêneres poderão ter horário de funcionamento das 8h às 12h e das 17h às 20h, aos domingos.

Os restaurantes, lancheiras, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e congêneres poderão receber clientes até o horário da 00h, sendo que o horário máximo de funcionamento e fechamento destes estabelecimentos será à 01h.

FIM DO TOQUE DE RECOLHER

O chamado Toque de Recolher, que permitia circulação de pessoas em vias públicas até as 23 horas, diariamente e que estava vigendo desde o dia 9 de julho, foi revogado nesta quinta-feira no território do município.

NOVIDADES NO FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTES

Fica permitido o autosserviço no sistema self-service em restaurantes, desde que observadas as seguintes condições:

I – Disponibilização de álcool gel para higienização das mãos na entrada do estabelecimento, para utilização obrigatória anterior ao uso de luva descartável, que também deverá ser disponibilizada;

II – Instalação de protetor salivar no buffet;

III – Disponibilização de recipiente ao fim do buffet, para o descarte da luva utilizada pelo cliente e álcool em gel para nova higienização das mãos.

