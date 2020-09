Motorista de carro funerário morre em acidente com 3 veículos na BR-282, no Oeste de SC

Um acidente com três veículos deixou ao menos uma pessoa morta e outras duas em estado grave, na madrugada desta sexta-feira (25), na BR-282 em Iraceminha, no Oeste de Santa Catarina, entre Maravilha e São Miguel do Oeste. O choque envolveu um carro funerário, um caminhão e uma moto. A colisão foi registrada por volta das 4h40min, no km 627 da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte de um homem de 48 anos. Segundo a polícia, ele era o condutor do carro funerário, com placas da cidade de Saudades. A identidade dele não foi divulgada.

Ainda segundo a PRF, uma mulher, que conduzia uma motocicleta com placa de Santa Helena, sofreu ferimentos graves e foi conduzida ao hospital em São Miguel do Oeste. Um ocupante do carro funerário também foi conduzido com ferimentos graves ao hospital. O motorista do caminhão, com placas de Seberi (RS), saiu ileso.

Um quarto veículo por pouco não se envolveu no acidente, mas o condutor conseguiu desviar a tempo.

O trecho da rodovia precisou ser interrompido e ficou fechado por cerca de três horas para o resgate das vítimas e limpeza da pista. Conforme a PRF, o trecho foi totalmente liberado por volta das 7h30min, mas poderá ser bloqueado novamente para o guinchamento do caminhão.

Fonte: NSCTV

