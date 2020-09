Dois homens presos por tráfico em Três Passos

A Polícia Civil, na data de hoje, 25 de setembro, através do SIPAC da 22ªDPRI, em ação conjunta com a Brigada Militar, efetuou a prisão de dois homens pelo crime de tráfico de drogas. Na ocasião foram apreendidos cerca de 2,4 kg de maconha e 80g de crack. A ação ocorreu em Três Passos, nas proximidades do trevo de acesso a Bela Vista.

Após a localização do entorpecentes, os presos foram autuados em flagrante e encaminhados ao sistema prisional estadual.

