Dentro do Jogo – Mais um Gre-Nal, mais uma vitória gremista

Vai parecer até um clichê, mas de novo terei que dizer, neste Gre-Nal ganhou aquele que soube buscar a vitória.

Sem ser aquele clássico que todos esperávamos, o duelo entre Internacional e Grêmio foi jogado mesmo só na segunda etapa.

E da para dizer que o resultado do jogo passou também pelas escolhas dos técnicos. Quem soube fazer boas escolhas novamente foi Renato Gaúcho, já Eduardo Coudet sai novamente criticado.

Pressionado pelos resultados dos últimos jogos o tricolor consegue dar uma driblada na pressão. Renato soube armar seu time para vencer, e na hora certa conseguiram ser efetivos e garantir os três pontos na casa do rival.

Com isso a equipe não se complica e tem tudo para garantir sua classificação sem sustos, já que joga os dois últimos jogos que faltam da fase de grupos dentro da Arena.

Os colorados ainda tentam entender o que está acontecendo com o time, principalmente no assunto clássico. Será que o time do Inter desaprendeu a jogar Gre-Nal?

Não só o time, mas quem o comanda, essa é minha opinião. Coudet parece que tem medo de Gre-Nal, não coloca o time pra frente, tentar buscar a vitória e sim para ficar todo atrás. Quando o técnico resolve avançar com peças que dariam mais vigor do meio pra frente o estrago já estava feito, já estavam perdendo, aí já não adiantava mais nada, só por um milagre.

Coudet terá que repensar em suas escolhas antes que seja tarde de mais, a equipe já vem decaindo nas competições. A classificação os colorados terão buscar longe de casa, tem boas chances de conseguir, mas não podem complicar.

Por Marieli Pessotto – colunista Dentro do Jogo

