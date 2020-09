Incêndio destrói casa em Crissiumal

Um incêndio destruiu completamente uma casa localizada na Rua Coroados em Crissiumal, na noite dessa terça-feira, 22 de setembro.

O sinistro iniciou pouco depois das 20h30min, sendo percebidos por vizinhos, que imediatamente avisaram a Brigada Militar e o caminhão tanque da Secretaria Municipal de Obras. Não havia ninguém em casa quando início as chamas.

Diversos voluntários também trabalharam no combate ao fogo, porém, o incêndio acabou destruindo todo o imóvel de madeira, que ficava na esquina com a Rua Três Passos, em frente a Sorveteria do Guinter e ao lado do Moinho Colonial.

Segundo a Brigada Militar, as causas ainda são desconhecidas, sendo que a Polícia Civil irá apurar as mesmas.

