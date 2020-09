Apenas 10 agências do INSS estão realizando perícias no RS nesta quarta-feira

Mesmo com a determinação de retomada dos trabalhos presenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país, apenas 10 das cem agências no Rio Grande do Sul estão realizando perícias médicas nesta quarta-feira (23).

A reportagem de GZH entrou em contato com as nove regionais do INSS no Estado para saber a situação de cada unidade. Em Porto Alegre, apenas na agência Partenon médicos peritos avaliam segurados. Também há perícias, mesmo que com equipes reduzidas, em Canoas, Osório, Vacaria, Rio Pardo, Ijuí, Frederico Westphalen, Lajeado, São Leopoldo e Taquara.

Há 37 unidades que estão sem perícia, mas atendendo ao público ou realizando trabalho administrativo.

Confira a situação das agências em cada regional do INSS no Estado:

Região de Porto Alegre

Partenon (com perícias)

Boa Vista (atendimento parcial no sistema drive-thru)

Centro (não realizam perícias, conforme a gerencia regional)

Zona Sul (não realizam perícias, conforme a gerencia regional)

Alvorada (não realizam perícias, conforme a gerencia regional)

Região de Canoas

Canoas (com perícias)

Osório (com perícias)

Torres (sem perícias, mas atendendo)

Santo Antônio da Patrulha (sem perícias, mas atendendo)

Guaíba (sem perícias, mas atendendo)

Butiá (sem perícias, mas atendendo)

Gravataí (sem perícias)

Cachoeirinha (sem perícias)

Esteio (sem perícias)

São Jerônimo (sem perícias)

Região de Novo Hamburgo

Lajeado (com perícias)

São Leopoldo (com perícias)

Taquara (com perícias)

Campo Bom (sem perícias, mas atendendo)

Encantado (sem perícias, mas atendendo)

Montenegro (sem perícias, mas atendendo)

Novo Hamburgo (sem perícias, mas atendendo)

São Sebastião do Caí (sem perícias, mas atendendo)

Sapiranga (sem perícias, mas atendendo)

Dois Irmãos (sem perícias)

Estrela (sem perícias)

Taquari (sem perícias)

Teutônia (sem perícias)

Portão (sem perícias)

Igrejinha (sem perícias)

Três Coroas (sem perícias)

Região de Santa Maria

Rio Pardo (com perícias)

Santa Cruz do Sul (sem perícias, mas atendendo)

Encruzilhada (sem perícias, mas atendendo)

Sobradinho (sem perícias, mas atendendo)

Cachoeira do Sul (sem perícias)

Cacequi (sem perícias)

Caçapava do Sul (sem perícias)

Santiago (sem perícias)

Julio de Castilhos (sem perícias)

Tupanciretã (sem perícias)

Candelária (sem perícias

Venâncio Aires (sem perícias)

Santa Maria (sem perícias)

Região de Caxias do Sul

Vacaria (com perícias)

Carlos Barbosa (sem perícias, mas atendendo)

Veranópolis (sem perícias, mas atendendo)

Canela (sem perícias)

Caxias (sem perícias)

Farroupilha (sem perícias)

Garibaldi (sem perícias)

Bento Gonçalves (sem perícias)

Nova Prata (sem perícias)

Flores da Cunha (sem perícias)

Região de Passo Fundo

Passo Fundo (sem perícias, mas atendendo)

Erechim (sem perícias, mas atendendo)

Marau (sem perícias, mas atendendo)

Casca (sem perícias, mas atendendo)

Sarandi (sem perícias, mas atendendo)

Getulio Vargas (sem perícias)

Carazinho (sem perícias)

Soledade (sem perícias)

Espumoso (sem perícias)

Serafina Correa (sem perícias)

Guaporé (sem perícias)

Lagoa Vermelha (sem perícias)

Região de Uruguaiana

São Borja (sem perícias, mas atendendo)

Uruguaiana (sem perícias, mas atendendo)

Quaraí (sem perícias, mas atendendo)

Santana do Livramento (sem perícias, mas atendendo)

Dom Pedrito (sem perícias, mas atendendo)

Alegrete (sem perícias)

Rosário (sem perícias)

São Gabriel (sem perícias)

Itaqui (sem perícias)

Região de Pelotas

Tapes (sem perícias)

Camaquã (sem perícias)

São Lourenço do Sul (sem perícias)

Pelotas (sem perícias)

Canguçu (sem perícias)

Bagé (sem perícias)

Rio Grande (sem perícias)

São José do Norte (sem perícias)

Capão do Leão (sem perícias)

Santa Vitória do Palmar (sem perícias)

Região de Ijuí

Ijuí (com perícias)

Frederico Westphalen (com perícias)

Cero Largo (sem perícias, mas atendendo)

Cruz Alta (sem perícias, mas atendendo)

Palmeira das Missões (sem perícias, mas atendendo)

Panambi (sem perícias, mas atendendo)

Santa Rosa (sem perícias, mas atendendo)

Santo Ângelo (sem perícias, mas atendendo)

São Luiz Gonzaga (sem perícias, mas atendendo)

Horizontina (sem perícias, mas atendendo)

Três de Maio (sem perícias, mas atendendo)

Três Passos (sem perícias, mas atendendo)

Ibirubá (sem perícias, mas atendendo)

Giruá (sem perícias)

Porto Lucena (sem perícias)

Fonte: GauchaZH

