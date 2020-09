Vídeo – Que tal abrir a Janela de casa com o controle remoto?

Pois é pessoal já pensou em estar no conforto do teu sofá e poder abrir a janela num clicar do botão de controle remoto? Pois é a WD Temperados de Tenente Portela produz aberturas em aluminio dos mais variados e a novidade é a Janela Integrada Elétrica Linha Suprema. Ela é de alumínio com pintura eletroestática, vidro fumê temperado de 6 mm e pode ser aberta através do controle remoto.

Mas é somente na WD Temperados em Tenente Portela, localizada na RSC-472, saída para Três Passos no acesso ao Distrito de São Pedro. Entre em contato para saber mais através dos telefones: (55) 99674-5836 ou (49) 99168-9097.

