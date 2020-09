Quatro regiões ficam em bandeira vermelha no mapa do distanciamento controlado para a Covid-19 no RS Outras 17 regiões estão classificadas em bandeira laranja, na 20º rodada do modelo. Mapa começa valer à meia-noite desta terça (22) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (28).



Após análise dos oito recursos, quatro regiões ficam com a bandeira vermelha no mapa definitivo da na 20ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado no Rio Grande do Sul.

As regiões de Novo Hamburgo, Santo Ângelo e Cruz Alta foram preliminarmente classificadas em vermelho e não tiveram seus recursos aceitos pelo Gabinete de Crise. As três se somam à região de Porto Alegre, que não enviou pedido, no patamar de risco epidemiológico alto para Covid-19.

Todas já adotam o sistema de cogestão, ou seja, podem adotar protocolos menos rígidos, equiparados às medidas de bandeira laranja do estado, previstos no plano regional de cada uma.

As outras 17 regiões estão classificadas em bandeira laranja, ou seja, com risco epidemiológico médio.

A vigência das bandeiras começa à 0h de terça-feira (22) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (28).

Bandeira vermelha

Cruz Alta (em cogestão)

Novo Hamburgo (em cogestão)

Porto Alegre (em cogestão)

Santo Ângelo (em cogestão)

Bandeira Laranja

Bagé

Cachoeira do Sul (em cogestão)

Canoas (em cogestão)

Capão da Canoa (em cogestão)

Caxias do Sul (em cogestão)

Erechim (em cogestão)

Guaíba

Ijuí (em cogestão)

Lajeado (em cogestão)

Palmeira das Missões (em cogestão)

Passo Fundo (em cogestão)

Pelotas (em cogestão)

Santa Cruz do Sul (em cogestão)

Santa Maria

Santa Rosa (em cogestão)

Taquara (em cogestão)

Uruguaiana

