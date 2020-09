Confirmado o 19º óbito de paciente infectado pela Covid-19 em Três Passos

O município de Três Passos confirmou na manhã desta segunda-feira, 21 de setembro, o 19º óbito de pessoa infectada pela Covid-19. Trata-se de um paciente, do sexo masculino, de 79 anos.

Ele foi internado no dia 30 de agosto, no Hospital de Caridade, pela família. Coletado exame PCR para o Laboratório Central do Estado, em 31 de agosto, o qual veio com resultado negativo.

O paciente deu alta no dia 05 de setembro. Já no dia 08 de setembro a equipe da Unidade Sentinela foi até o domicílio do paciente, onde realizou teste rápido que deu positivo para Covid-19.

Diante do quadro clínico, a equipe encaminhou o paciente para nova internação, tendo alta no dia 14 de setembro. No dia 17, o paciente foi levado ao Hospital de Caridade pelos bombeiros, vindo a óbito.

Nova coleta foi realizada para o LACEN, com resultado detectável para Covid-19 neste dia 21 de setembro.

A vítima possuía histórico de comorbidades: hipertensão e diabetes, e era acamado.

A esposa, de 61 anos, havia falecido no dia 30 de agosto, na UTI do Hospitaol de Caridade, com diagnóstico de Covid-19, PCR positivo.



