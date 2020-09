Vídeo – Apavorados jovens gritam antes de carro colidir contra muro de motel na RSC-472 em Três Passos

Uma volta na capital da Região Celeiro por muito pouco não termina em tragédia. Um grupo de quatro jovens portelenses sofreu um acidente na RSC-472 em Três Passos na noite da último sábado, 19 de setembro. Os amigos cantavam e se divertiam durante passeio ao município vizinho a Tenente Portela, quando por motivos que ainda não foram esclarecidos o condutor perdeu o controle do veículo que colidiu contra o muro de um motel localizado às margens da rodovia.

Um vídeo enviado ao site Portela Online, gravado por um dos tripulantes do veículo, registrou por acaso o momento da colisão. Na gravação os gritos deixam claro que o susto foi grande.

Das quatro pessoas que estavam no carro, apenas uma pessoa se feriu em decorrência deste acidente, mas sem gravidade.

A frente do veículo ficou destruída e parte do muro do motel foi danificada com a colisão.

