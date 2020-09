Polícia recupera trator no interior de Tiradentes do Sul

No domingo, 20 de setembro, por voltas das 20h30, na localidade de Novo Planalto interior de Tiradentes do Sul, Policias Militares do 7ºBPM localizaram um TRATOR VALMET ANO 1971, o qual foi constatado ter as mesmas características de uma máquina descrita em uma ocorrência policial de estelionato registrada em Araranguá-SC.

O trator foi recolhido, sendo efetuado registro dos fatos na Delegacia de Polícia de Três Passos.

