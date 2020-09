Coligação do PSDB registrou candidatura a majoritária em Tenente Portela

A Coligação denominada “Portela Que Te Quero Mais” dos partidos PSDB, PTB, DEM, PSD e PC do B também registrou seus candidatos a prefeito e vice no cartório eleitoral da 101ª Zona Eleitoral e seus dados já estão disponíveis no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral. São eles: Rosemar Sala e Lêonidas Balestrin, também do PSDB.

Os registros estão com o status “Aguardando Julgamento” para a homologação das candidaturas.

Rosemar Sala disputa com Cristiane Feyth a administração do município nos anos de 2021 à 2024.

