BM atendeu seis ocorrências de perturbação do sossego durante o final de semana

O final de semana de tempo bom fez muitas pessoas saírem de casa e por vezes descumprirem as orientações de distanciamento controlado impostas pela pandemia.

A Brigada Militar atendeu seis ocorrências de perturbação do sossego, sendo sete pessoas responsabilizadas mediante termo circunstanciado. Das seis ocorrências, duas ocorreram em Tenente Portela, sendo uma na área indígena, uma em Barra do Guarita, outra em Chiapetta, mais uma em Sede Nova e a sexta em Tiradentes do Sul.

Os aparelhos de som foram apreendidos e em todas as situações a Brigada Militar orientou sobre a necessidade ainda de seguir as medidas impostas em função da pandemia.

