Dentro do Jogo – A sede de vitórias continuam Inter e Grêmio não conseguem vencer na rodada

A sede por vitória continua para Internacional e Grêmio, mais uma rodada em que as equipes não conseguem vencer. E faltou ainda aquele bom futebol que vinham apresentando e atuações abaixo que preocupam seus torcedores.

O Inter estava indo bem no campeonato, fazendo bons jogos e na liderança, mas estava porque depois de duas derrotas a equipe comandada por Eduardo Coudet é ultrapassada e perde o primeiro lugar.

Diante do Fortaleza com um time bastante modificado o colorado sentiu a falta de entrosamento entre seus jogadores, mais uma atuação abaixo do normal. A maior preocupação está na defesa que novamente falha e a consequência o gol que garantiu a vitória ao Fortaleza.

No duelo entre as duas equipes que mais empataram na competição, o resultado não poderia ser outro, mais um empate. Grêmio e Palmeiras são os times que mais vezes terminaram uma partida com o placar em igualdade.

E de novo o tricolor teve que correr atrás do marcador para buscar o empate, mesmo tendo por alguns momentos o controle das ações do jogo a equipe de Renato Portaluppi não conseguia ter êxito na hora de agredir o adversário.

O resultado só se torna ruim para o Grêmio porque vem de uma sequência negativa, se não fosse esse ponto, empatar em casa contra um time do seu tamanho não é ruim.

Os técnicos Coudet e Renato terão que quebrar a cabeça para encontrar soluções que devolvem o bom futebol e assim as vitórias voltem.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook