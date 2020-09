Conheça os ganhadores dos prêmios de 34 anos do Super Sacolão de Tenente Portela

Na tarde deste sábado, 19 de setembro, o Super Sacolão promoveu o sorteio de prêmios em comemoração aos seus 34 anos de atividades em Tenente Portela. Os ganhadores ficaram conhecidos durante live realizada pelo site Portela Online.

Durante o último sorteio, referente ao prêmio principal, contou-se com a colaboração do senhor Irineu Mendes, cliente do supermercado, para pegar os cupons. Involuntariamente um dos cupons ficou preso na aba do chapéu que ele usava no momento, o que chamou a atenção e mais uma cliente, Ana Claudia Sales, cujo nome constava neste cupom, foi brindada na hora com uma garrafa de vinho.

A cliente sortuda que foi contemplada com uma moto 0 km foi a Raiane Cadernal moradora do bairro Operário.

Moto Suzuki 0km – Raiane Cadernal

Smartphone – Tauana Machado

TV 32″ – Regina Furini

Fogão – Soeli Souza

Forno Elétrico – Iraldo Ceolin

Garrafa de Vinho – Ana Claudia Sales

