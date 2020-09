De um povo que encara a luta

O Brasil ouviu falar

Fama de trabalhador

No país foi se espalhar

E a semente da tradição

No dia a dia se planta

Colhendo frutos de orgulho

Por todo esse amado pampa

Rio Grande de encantos mil

Planta, colhe, cria gado

Destaque em nosso Brasil

Produz, exporta dobrado

De cultura diferenciada

É de família que passa

Gauchismo enraizado

E acesa a chama repassa

Ao contar sobre a história

Da Guerra Farroupilha

A emoção sempre é imensa

Comprova o olho que brilha

Ser gaúcho é adjetivo

Que bota medalha no peito

Não apenas localiza

Diz sobre a honra e um jeito

Representado na dança

Culinária, vestimenta

Um viver sem outro igual

Na lida que não se inventa

E passa por gerações

De avô, de pai pra filho

Floresce nos corações

A tradição farroupilha!

Marlene Staub

FELIZ DIA DO GAÚCHO A TODAS AS PRENDAS E PEÕES DESTE RIO GRANDE AMADO E POR ESTE MUNDO ESPALHADOS!

Por Marlene Staub – Portela Online

