No mesmo trecho, mais uma viagem sem volta – Entrelinhas

Tristemente as curvas do km12, na estrada que liga Tenente Portela à Três Passos, na RSC472, já fizeram história em termos de graves acidentes, principalmente envolvendo veículos de carga pesada.

Fica a pergunta que incomoda: por que tantas vezes no mesmo local? Seria somente imprudência dos motoristas? Azar? Ou houve falha no planejamento/execução da obra na estrada? Ou o local é perigoso e pronto?

Muitas vidas perdidas se somam naquele trecho, fato que deixa a sensação agoniante de que algo precisa ser feito. Talvez um simples outdoor colocado ao lado da via chamando atenção dos condutores para o perigo, com uma frase do tipo: “Atenção Motorista! A carga mais preciosa é você! Perigo adiante!”; ou cruzes conforme número de mortes já registradas no trecho (lembrando o que foi feito em muitas estradas pelo país, marcando a perda de pessoas no trânsito). Qualquer iniciativa seria válida no intuito de prevenir novas tragédias e famílias despedaçadas pelas suas perdas.

Hoje, 18 de setembro, mais um trabalhador das estradas não finaliza sua entrega e parte numa viagem que não tem volta.

Para alguns é tarde demais, mas para outros há tempo de mudar essa história. Fica a reflexão na esperança de que ideias surjam e sejam colocadas em prática, afinal a vida merece cuidado.

