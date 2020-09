Identificada vítima fatal de acidente de trânsito na RSC-472 em Tenente Portela

Foi identificado como sendo João Celso Valdameri, de 59 anos, natural de Francisco Beltrão/PR como sendo a vítima de um acidente de trânsito ocorrido na rodovia Tenente Portela – Três Passos (RSC-472). O acidente ocorreu às 8h10 da manhã desta sexta-feira, 18 de setembro, na localidade conhecida como Km12.

Por motivos ainda a serem esclarecidos a carreta, placas de Dionísio Cerqueira/SC que estava carregada de placas de MDF, tombou na curva. Na pista não haviam sinais de frenagem apenas marcas provocadas pelo impacto do veículo ao solo.

O motorista do veículo foi projetado para fora da carreta o que sugere que ele não utilizava o cinto de segurança no momento do acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Notícia recebendo atualizações.

Fotos: Sandro Medeiros – Portela Online

