Nome: Olívio Francisconi, popular Gringo

Idade: 74 anos

Data do óbito: 23h30 dessa quarta-feira, 16 de setembro

Local do óbito: Hospital Santo Antônio

Velório: Capelada da Funerária São Jorge, no centro de Tenente Portela

Sepultamento: 16h desta quinta-feira, 17 de setembro

