Suspeito de furto de motocicleta no interior de prédio em Tenente Portela é preso pela polícia



A Polícia Civil com o reforço da Brigada Militar prendeu o principal suspeito de um furto de uma motocicleta que estava estacionada na garagem de um prédio em Tenente Portela. A prisão ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, 16 de setembro, no centro da cidade.

O suspeito cumpria a pena por roubo e foi dado como foragido após romper a tornozeleira eletrônica.

O furto atribuído ao recapturado ocorreu há poucos dias e foi de uma motocicleta Honda XRE-300 avaliada em R$ 17 mil e de uma bicicleta no valor de R$ 3 mil. A Polícia tenta recuperar os veículos.

O homem foi levado para delegacia e encaminhado posteriormente para o Presídio Estadual de Três Passos.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

