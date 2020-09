Registrada em quase 99% das cidades, Covid-19 já causou 4.216 mortes no RS

O Rio Grande do Sul chegou, nesta quarta-feira , 16 de setembro, a 4.216 mortes causadas pela Covid-19. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais 42 óbitos, ocorridos em setembro, exceto um de 1º de agosto que não havia sido contabilizado.

A variação na média móvel de mortes, em relação a duas semanas atrás, foi de mais 6%, o que indica estabilidade, pois está dentro da margem de 15%.

No entanto, a doença já foi identificada em 490 municípios, o equivalente a 98,6% das cidades gaúchas. Apenas Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Pedras Altas e Novo Tiradentes não têm caso oficializado pela secretaria estadual.

150 mil recuperados



Já entre as pessoas infectadas foram identificados 3.561 novos casos. Com isso, o estado chega a 164.373 registros desde o início da pandemia.

São 150.783 pessoas recuperadas (91,7%) e 9.374 em recuperação (5,7%). A taxa de letalidade permanece em 2,6%.

Além dos casos positivos, o RS já realizou 674,5 mil testes que tiveram resultado negativo.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI, até as 15h, era 1% menor do que no dia anterior: 75,6%. Deste percentual, 45,7% é de pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave.

O Brasil tem 133,3 mil óbitos confirmados e 4,39 milhões de casos confirmados, conforme o consórcio de veículos de imprensa.

Fonte: G1 – RS

