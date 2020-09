Polícia Civil recupera bicicleta avaliada em R$ 3 mil em Tenente Portela

A Policia Civil de Tenente Portela recuperou nesta quinta-feira, 17 de setembro, uma bicicleta avaliada em R$ 3 mil furtada nesta semana no centro da cidade. O furto foi praticado pelo mesmo ladrão ousado, que no dia anterior havia furtado da mesma garagem de um prédio localizado na Avenida Santa Rosa três capacetes e uma moto avaliada em R$ 17 mil.

A investigação identificou o autor através de câmaras de vigilância como sendo um foragido da justiça que havia rompido sua tornozeleira eletrônica. Ele cumpria pena por roubo no regime aberto e foi preso durante ação da Polícia Civil e BM nesta quarta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, ao ser interrogado, o recapturado comentou sobre as práticas criminosas e destacou o descuido dos portelenses quanto aos carros e motos. Disse ele que se tivesse negócio acertado, teria furtado pelo menos cinco veículos do referido estacionamento, por não estarem chaveados.

A Polícia Civil segue com as investigações e tenta descobrir o paradeiro da moto e dos capacetes.

