Morrem mais dois moradores de asilo que teve surto de Covid-19 em Gramado

A prefeitura de Gramado, na serra gaúcha, confirmou nesta quinta-feira (17) a morte de mais dois idosos moradores do Santa Ana Residencial Geriátrico. O local registrou um surto de Covid-19 há uma semana.

Com o registro, são nove moradores do local que perderam a vida para doença. Os residentes são uma mulher de 80 anos e um homem de 75, ambos com doenças pré-existentes.

Outros moradores infectados seguem internados no Hospital São Miguel: são três idosos residentes e dois funcionários.

Segundo o Centro de Operações em Emergências da cidade, ao todo foram 69 pessoas expostas ao coronavírus no lar. Deste total, houve 39 confirmados, sendo 22 idosos, 15 funcionários e dois infectados secundários.

De acordo com a promotora do município, Natália Cagliari, o Ministério Público acompanha a situação.

“É uma instituição que vem sendo acompanhada há bastante tempo pelo Ministério Público. Sempre esteve regular em suas atividades. Agora, com o surto de coronavírus, então, o Ministério Público está tomando as medidas necessárias, aguardando ofícios encaminhados à Vigilância Sanitária e Secretária de Saúde, e também a própria instituição, que ainda não se manifestou de forma oficial”, relata Natália.

Após a apresentação dessas documentações, o Ministério Público poderá decidir como irá proceder sobre as medidas a serem tomadas no caso.

