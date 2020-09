Morre segunda vítima de desentendimento ocorrido em Derrubadas

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 17 de setembro, no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, Josemar Fagundes, de 20 anos, vítima de golpes de faca, episódio ocorrido numa lancheria no centro de Derrubadas. Ele é a segunda vítima fatal em decorrência e um desentendimento ocorrido no último final de semana, naquela cidade.

Mateus Fagundes, 26 anos, outro irmão e um amigo, foram procurar naquela madrugada os suspeitos de terem esfaqueado seu irmão Josemar e foram recebidos a tiro. Mateus morreu no local e os outros dois foram atingidos por fragmentos do mesmo disparo de uma espingarda calibre 12, segundo informou a Brigada Militar. Informações dão conta de que os envolvidos tinham desavenças antigas. Os dois feridos seguem em atendimento médico.

Na madrugada daquele sábado a Brigada Militar identificou os suspeitos e apreende um veículo utilizado por eles. A Polícia Civil investiga.

O sepultamento de Jocemar Fagundes ocorrerá às 17h desta quinta-feira, no Cemitério Municipal de Derrubadas.

