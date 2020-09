Whatsapp do Escritório de Advocacia do Dr. Diego Rosa Lopes foi clonado

INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO

O Escritório de Advocacia do Doutor Diego Marroni Rosa Lopes, prezando pela segurança de seus clientes, informa que o WhatsApp comercial e pessoal do escritório foi clonado. Pessoas de má índole estão se passando pelo advogado, Doutor Diego Marroni Rosa Lopes, e solicitando depósitos/Transferências bancárias em nome de diversas pessoas, passando a informação de que mais tarde terão seu dinheiro devolvido pelo advogado. Então, caso o número (55) 99918-5585, entrar em contato com alguém pelo aplicativo WhatsApp, pedindo depósitos/transferências bancárias, e se passando pelo advogado Dr. Diego, pedimos que seja desconsiderado, pois somos uma equipe séria e infelizmente fomos alvos de pessoas mal intencionadas.

Pedimos também que qualquer dúvida de nossos clientes e amigos sejam tiradas através do fone (55) 3551-1002, em horário comercial, pela manhã das 08h30min às 12h e na parte da tarde das 13h30min às 17h30min, e que não haja nenhuma tentativa de contato pelo WhatsApp outrora fornecido.

Desde já agradecemos a compreensão de todos e externamos nossas sinceras desculpas pelo ocorrido.

Atenciosamente, equipe do Escritório de Advocacia Dr. Diego Marroni Rosa Lopes.

