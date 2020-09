Enquete sobre disputa portelense mobiliza internautas

Foi encerrada 24 horas após seu início a consulta de opiniões via enquete, no site Portela Online, referente às pré-candidaturas que configuram a disputa para as eleições municipais em Tenente Portela neste ano de 2020.

O foco da enquete, como antecipadamente informado, era meramente consultivo, uma vez que não se aplicava método científico utilizado em pesquisas oficiais e a motivação justificada pela configuração diferenciada na disputa portelense, com coligação inédita e apenas duas chapas concorrentes desta vez.

O resultado final na enquete postada no site Portela Online foi o seguinte:

Destes pré-candidatos a prefeito de Tenente Portela, em quem você votaria? (Mera consulta sem método científico.) Cristiane Feyth - Coligação Progressistas, PDT e MDB (48%, 243 Votos)

Rosemar Sala - Coligação PSDB, PTB, DEM E PSD (43%, 216 Votos)

Branco (6%, 29 Votos)

Nulo (3%, 16 Votos) Total de Participantes:: 504

Carregando ... Carregando ...

Vale lembrar que a eleição ocorrerá apenas em 15 de novembro, adiada pela pandemia, e os candidatos terão tempo para divulgar suas propostas e buscar conquistar efetivamente os eleitores nas urnas.

Os resultados nas redes sociais do site Portela Online podem ser acompanhadas diretamente dos referidos locais.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook