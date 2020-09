Uma idosa de 93 anos com comorbidades é a 3 vítima da COVID-19 no município de Tenente Portela. Trata-se de uma mulher moradora do Setor de Três Soitas, Reserva Indígena do Guarita.

Internada no Hospital Santo Antônio ela faleceu às 17h45 dessa segunda-feira e seus familiares não tiveram autorização de realizar o velório tendo sido realizado o sepultamento às 9h desta terça-feira, 15 de setembro.

