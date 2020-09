Enquete: Destes pré-candidatos a prefeito, em quem você votaria? A referida enquete poderá ter a participação de qualquer internauta, mesmo não eleitor ou com domicílio eleitoral fora do município, podendo este inclusive votar mais que uma vez no site

Vote na Enquete mais abaixo desta página

Os prováveis únicos candidatos a prefeito que disputarão o pleito 2020 são (por ordem de realização de convenção) Cristiane Feyth (Progressistas) X Rosemar Sala (PSDB), sendo que os referidos políticos ainda precisam ter suas candidaturas registradas e homologadas pela justiça eleitoral. Assim, diferentemente das eleições anteriores em Tenente Portela, que tiveram 4 adversários, neste ano tudo indica que serão apenas estes dois.

Com isso o site Portela Online passa a realizar uma enquete, em caráter de mera consulta, sem método científico que cabe em pesquisas oficiais. A referida enquete poderá ter a participação de qualquer internauta, mesmo não eleitor ou com domicílio eleitoral fora do município, podendo este inclusive votar mais que uma vez no site. Esta mesma enquete será postada nas redes sociais do site (Facebook e Instagram) podendo ter resultados diferentes dos apresentados aqui.

Ressaltamos que o objetivo é meramente promover uma consulta e oportunizar o internauta a se manifestar.

Destes pré-candidatos a prefeito de Tenente Portela, em quem você votaria? (Mera consulta sem método científico.) Cristiane Feyth - Coligação Progressistas, PDT e MDB

Rosemar Sala - Coligação PSDB, PTB, DEM E PSD

Branco

Nulo Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Compartilhe isso: Twitter

Facebook