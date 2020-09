Sicredi Raízes completa 100 dias de atuação

No mês de junho a Sicredi Celeiro e a Sicredi Grande Palmeira juntaram suas forças e realizaram um processo de união que, após várias etapas de construção, originou a Sicredi Raízes RS/SC/MG. Essa união completa 100 dias nesta segunda-feira, 14 de setembro, trazendo crescimento para a sua região de atuação.

A união das bases ocorreu efetivamente no primeiro final de semana de junho, entre os dias 6 e 7. Durante esses dias, as contas foram migradas e os processos passaram a ser unificados. No dia 15 de junho, passamos a ser também apenas uma Superintendência, no município de Três Passos.

“Quando falamos em Raízes, lembramos de valores e princípios sólidos, que nutrem, preservam e condicionam o crescimento e desenvolvimento. Além disso, são as raízes que se solidificam com o passar do tempo, contando histórias, memorizando e revivendo culturas. E é desta forma que a Sicredi Raízes vai atuar nas suas comunidades”, comenta Vitor Rizzardi, presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG.

Crescimento da área de atuação

Área de atuação passa a compreender 72 municípios nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. São mais de 60 mil associados em 30 agências em funcionamento e cerca de 340 colaboradores.

Ainda estamos em expansão para o estado de Santa Catarina. Onde dos 10 municípios de nossa área de atuação, 6 já possuem agências e existem duas inaugurações previstas para os próximos meses em SC:

Agência Jardim Oeste, em São Miguel do Oeste/SC – ela será nossa segunda agência no município e seu foco de atuação estará voltado ao atendimento do público pessoa física e pessoa jurídica;

Inauguração da Agência de Tunápolis – nossa primeira agência no município

Apoio ao desenvolvimento Regional

A cultura cooperativista prevê o fomento ao desenvolvimento local. Os valores investidos pelos associados circulam na região, gerando um círculo virtuoso de crescimento e fomento regional.

Um dos primeiros grandes movimentos da Sicredi Raízes foi o apoio ao público agro, um dos impulsionadores econômicos das regiões de atuação da cooperativa, na realização de custeios ou investimentos para o Plano Safra 2020/2021. Ao total, são mais de R$ 220 mi planejados para a liberação de custeio durante o ano agrícola e R$ 57 mi em investimentos para o semestre. Além disso, durante todo o ano disponibilizamos valores para atendimento de custeios e investimentos com recursos próprios da cooperativa.

Encorajando e estimulando os associados a apoiar/comprar do comércio local e ajudar a fortalecer a economia local realizamos a campanha “Eu Coopero com a Economia Local”, que envolve a sociedade como um todo.

Assim, engajando as nossas comunidades trabalhamos de acordo com nossos propósitos de forma que o dinheiro feito aqui gira aqui, gera empregos, crescimento e desenvolvimento e, consequentemente, deixamos o nosso comércio mais forte e nossa economia mais saudável.

Programas Sociais

Hoje, realizamos programas de expansão da educação cooperativa e projetos de apoio ao desenvolvimento das comunidades locais.

Programa A União Faz A Vida: Tem atuação nos municípios de Jaboticaba, Boa Vista das Missões, Tenente Portela, Derrubadas, Vista Gaúcha, com um total de 2.902 alunos e 338 professores de 26 escolas.

Durante este período, onde não podem ser realizados encontros residenciais, aconteceram formações para os professores do Programa A União Faz a Vida sobre ressignificação da formação, outros olhares e Novas possibilidades; Educação Inclusiva na Prática; Competências para perceber as necessidades educacionais dos estudantes e flexibilizar a ação pedagógica.

Cooperativas Escolares: O programa é realizado em Vista Gaúcha, Miraguaí, Sede Nova, Derrubadas e Tenente Portela. São 8 Escolas com 8 Cooperativas Escolares e cerca de 320 alunos envolvidos.

As ações das cooperativas escolares também ocorreram, entre elas, Formações para presidentes e vices presidentes sobre Ferramentas Digitais; Participação no Encontro Nacional de Cooperativas Escolares; ações de plantio e doação de hortaliças a hospitais da região; fabricação e doação de sabão a comunidade;

Dia C: O Dia de Cooperar prevê a realização de ações de responsabilidade social. Em 2020 foram 31 ações realizadas mais de 10 mil pessoas beneficiadas, 1141 voluntários, arrecadação e doação de 13 toneladas de alimentos e materiais de higiene e limpeza e doação de mais de R$ 100 mil reais a hospitais para enfrentamento da pandemia.

Fonte: ASCOM

