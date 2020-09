Por aclamação Progressistas aprovam nova Coligação em Tenente Portela

Na manhã deste domingo, 13 de setembro, o Progressistas de Tenente Portela, por aclamação, definiu a coligação com o MDB confirmando Cristiane Feyth como candidata ao cargo de prefeita. Também foram aprovados os pré-candidatos a vereador da sigla, veja a lista abaixo.

Durante a convenção o candidato a vice-prefeito pelo MDB, João Antônio Gheller, posou para foto com a postulante a prefeita. Ontem, o MDB, também definiu a coligação com o Progressistas. O próximo passo será o registro no Cartório Eleitoral da 101ª Região dos referidos candidatos.

Progressistas, PDT e MDB formam uma coligação sem precedentes aqui em Tenente Portela. Historicamente adversários os referidos partidos políticos se unem no intuito de administrar o município nos próximos 4 anos. Lembrando que o resultado da convenção do PDT e demais partidos políticos do município ainda não chegaram ao nosso conhecimento.

Heitor Henrique Gross Furini

Renato Betio dos Santos

Claides Flavia W. Spanic

Celso Ribeiro Queiroz

Marisandi Dias

Tainara Giacomolli

José Luís Sales

Valdemar Amaral Silva

Jaine Sales

Itomar Ortolan

