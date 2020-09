Dentro do Jogo – Méritos e lições…

Rodada em que os méritos não vão nem para Grêmio e nem para o Internacional. E sim para os seus adversários, Fortaleza e Goiás que tiveram boas atuações, souberam ser espertos e ainda tiraram pontos da dupla.

E a dupla Gre-Nal bobeia de novo. Eram duelos em que ambas tinham tudo para sair com a vitória e os três pontos, mas de novo vacilaram.

O Grêmio jogando em casa contra o Fortaleza teve todo o domínio das ações da partida, mas não conseguiu ser perigoso o suficiente. Saiu atrás do placar, teve que correr para conseguir o empate e foi só o que conseguiu, faltou gana e força para a equipe comandada por Renato Gaúcho conseguir a vitória.

Já o resultado do Inter e os colorados terão que concordar que foi horroroso. Contra o Goiás lanterna, com um jogador a mais praticamente toda a partida, com maior posse de bola a equipe colorada consegue sair de campo derrotada. É inacreditável que isso aconteceria, mas aconteceu. Faltou tudo na equipe agressividade, intensidade e organização. Foi uma atuação péssima da equipe de Eduardo Coudet.

A lição que fica para Grêmio e Inter é que se você tem ambições grandes dentro de um campeonato, não se pode bobear em jogos que o resultado positivo é considerado fácil de conquistar.

Por: Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

