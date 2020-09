Em convenção PSDB define candidatura própria em Tenente Portela

O PSDB de Tenente Portela também definiu neste domingo, 13 de setembro, seus candidatos a majoritário e a vereador nas eleições de 2020. A definição foi por aclamação.

Para prefeito e vice, o PSDB sacramentou Rosemar Sala e Leônidas Balestrin respectivamente.Tudo indica que a disputa no pleito 2020 ficará entre esta chapa e da coligação do Progressistas com o MDB e PDT.

O PSDB terá como aliados os partidos DEM e PTB, mas aguardam as convenções de PSD e o PCdo B para reforçar a coligação.

Lista de candidatos a vereador pelo PSDB:

Salete Bettio Sala

Mauro José ludwig

Derli da Silva

Luciano Berta

Paulo Andrade

Ricardo Sales

Diana Sales

Ana Paula Dinkiski Biguelini

Nilson Gomes da Silva

José Luís Vilani

