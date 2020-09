Um homem morreu e outros dois ficaram feridos a tiros em Derrubadas

Um homem foi morto a tiro no início da madrugada deste sábado, 12 de setembro, na cidade de Derrubadas. Mateus Fagundes, de 26 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Outros dois homens também deram entrada no HSA por terem sido atingidos por chumbos do mesmo disparo realizado contra a vítima fatal. Os três estavam juntos quando foram alvos do disparo que partiu de uma espingarda calibre 12, segundo informou a Brigada Militar (BM).

A polícia já identificou o autor do homicídio e outros suspeitos, porém eles ainda não foram localizados. Um carro e um cartucho de calibre 12 foram apreendidos pela BM.

Os crimes ocorreram após um irmão de Mateus Fagundes ser esfaqueado numa lancheria no centro da cidade. Ele foi levado para o HSA e teria sido submetido a uma cirurgia e neste momento está na UTI da casa de saúde.

As outras duas pessoas que foram atingidas pelo tiro não correm risco de morte.

Informações dão conta de que os envolvidos tinham desavenças antigas.

