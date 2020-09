MDB aprova coligação inédita em Tenente Portela

Tiveram início neste sábado, 12 de setembro, as convenções partidárias para a definição de coligações e candidatos ao pleito municipal 2020.

Em Tenente Portela, o primeiro partido político que realizou suas escolhas foi o MDB, que com 43 votos favoráveis, 7 contrários e 1 em branco, aprovou a coligação inédita no município unindo seu partido ao Progressistas e PDT.

Na ocasião foi aprovada a indicação do vereador João Antonio Gheller para compor a majoritária na condição de vice-prefeito, ao lado da vereadora Cristiane Feyth (pré candidata a prefeita pelo Progressistas).

Neste domingo serão realizadas as convenções do PP e PDT, as quais igualmente devem aprovar a referida coligação.

Nesta convenção também ficou aprovada a seguinte lista de pré-candidatos ao cargo de vereador:

Odilo Gabriel

Ricardo Galli

Rosângela Fornari

Natanael Diniz de Campos

José Szpanic

Marilene Silveira

Osvaldo Ribeiro

Jandir da Silva

Luísa da Silva Barth

Compartilhe isso: Twitter

Facebook