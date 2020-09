A tradição da Semana Farroupilha adaptada à pandemia, em Tenente Portela

O mundo encarou e ainda enfrenta o grande desafio da pandemia neste ano de 2020. Tudo e todos passaram por momentos de mudança em suas rotinas e planejamento.

No Rio Grande do Sul não foi diferente e em especial neste mês de setembro o povo gaúcho organiza de forma diferenciada as comemorações da Semana Farroupilha. Nos municípios, entidades e tradicionalistas se esforçam para que a tradição prossiga, mesmo que num modelo novo, de distanciamento e sem aglomerações.

Em 2019 Tenente Portela foi a sede da Geração e Distribuição da Chama Crioula para todo o estado, evento que marcou a história da cidade pela grandiosidade, beleza e emoção ímpar desencadeada em todos. Neste ano o MTG decidiu cancelar a Geração da Chama, por questões de segurança em relação à pandemia.

Assim, foi preciso reinventar o que era costume em cada município do estado gaúcho e, nesse novo modelo hoje, sábado, 12 de setembro, às 13h30min ocorreu o acendimento da Chama Crioula no cemitério municipal de Tenente Portela, junto ao túmulo do tradicionalista José Machado, conhecido popularmente como “Banha”, falecido em março de 2010, e que era um gaúcho exemplar no amor pelos costumes dessa terra. Também um dos responsáveis pela guarda da Chama durante a Semana Farroupilha, evento que sempre lhe emocionava. Na ocasião se fez presente Sadi Lopes da Silva, familiar do homenageado.

Em seguida houve um desfile de carros que acompanharam a Chama e se dirigiram ao CTG Sentinela da Fronteira a fim de proceder, com normas de segurança, a Abertura Oficial da Semana Farroupilha. Participaram tradicionalistas do CTG Guardiões da Fronteira e Sentinela da Fronteira.

Na cidade, comerciantes ornamentaram como de costume seus estabelecimentos, lembrando que o tradicionalismo estará sempre presente nos corações do povo gaúcho, mesmo diante de infortúnios e dificuldades de qualquer natureza.

