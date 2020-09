PRF prende quadrilha com 82 quilos de maconha e skunk em Passo Fundo Já são mais de 20 toneladas de drogas apreendidas pela PRF em 2020 no Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 77 quilos de maconha e 5 quilos de skunk que eram transportados em um Voyage na tarde desta quinta-feira (10), em Passo Fundo. Três homens e uma mulher foram presos.

Durante uma operação de combate à criminalidade, os policiais receberam informações do serviço de inteligência da PRF sobre um Voyage que poderia estar sendo utilizado para transporte de ilícitos.

Os agentes federais localizaram o carro transitando na BR 285, quando perceberam que um Fiesta viajava com ele.

Os dois veículos foram abordados. No Voyage estavam dois homens, ambos com 29 anos. No Fiesta estava um casal, o motorista com 29 e a passageira com 22 anos. Os quatro se conheciam e são moradores de Caxias do Sul.

No porta-malas do Voyage foram encontrados diversos tabletes de maconha, que totalizaram 77 quilos, além de 5 quilos de skunk, divididos em três pacotes.

Os quatro foram presos e encaminhados à Polícia Civil. Os carros e as drogas foram apreendidos.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook