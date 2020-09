Mapa preliminar do distanciamento controlado classifica sete regiões em bandeira vermelha

O mapa preliminar do distanciamento controlado divulgado nesta sexta-feira (11) pelo governo do Estado mostra sete regiões na bandeira vermelha, de alto risco para o coronavírus. Caxias do Sul, Santa Maria, Guaíba e Passo Fundo se somam a Porto Alegre, Palmeiras das Missões e Erechim, que já estavam nesta classificação na última semana.

Destes municípios, apenas Caxias havia autorizado a retomada das atividades da Educação Infantil. Caso permaneça na bandeira vermelha no mapa definitivo, que será divulgado na segunda-feira (14), a região terá que suspender as atividades escolares.

As outras 14 regiões do RS estão em bandeira laranja. Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas, Santo Ângelo e Cruz Alta passaram da classificação de alto risco para risco médio.

