Polícia Civil alerta sobre o aumento de Golpes pelo Whatsapp

A Policia Civil alerta a comunidade para o significativo aumento dos golpes através do aplicativo whatsapp na região, em especial no município de Tenente Portela.

Clone do whatsapp: ocorre no exato momento em que o usuário do aplicativo envia um código pelo whatsapp para um terceiro que solicitou, geralmente se identificando como representante de sites de negócios, que para ativar o anúncio de determinado produto, o usuário deverá encaminhar o código que foi gerado (código pode ser gerado via messenger ou mensagem de texto).

Ao ser clonado o whatsapp, o usuário deve encaminhar um e-mail para support@whatsapp.com, relatando os fatos e requerendo a solução.

Golpe do falso perfil: nessa modalidade, a fotografia da pessoa é utilizada no aplicativo com outro número de linha telefônica, não é caso de clone, mas se assemelha à falsa identidade, pois é utilizada a imagem do indivíduo para manter em erro(enganar) as vítimas.

Em ambos os casos os alvos são os amigos e familiares, ou seja, os contatos que possuem no aplicativo whatsapp e nas redes sociais, aos quais são solicitados depósitos pecuniários na forma de empréstimo.

A polícia civil dá dicas simples de como prevenir o golpe:

inicialmente não remeter códigos de qualquer natureza via whatsapp sem ter certeza de que é seguro.

Em segundo plano, não realizar depósitos bancários sem antes realizar chamada de voz com a pessoa que pede o dinheiro emprestado.

Uma dica mais segura e eficaz, é acessar as configurações de conta no aplicativo, e habilitar a “confirmação em duas etapas”, onde o usuário cadastra uma senha com 06 dígitos, sem a qual o estelionatário não terá sucesso no clone do aplicativo.

Outras informações no link abaixo:

https://faq.whatsapp.com/