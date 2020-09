Exército e BM realizam preparativos para ação na Reserva Indígena no combate a COVID-19

Nos próximos dias o Exército Brasileiro com o apoio da Brigada Militar, sob o comando do Tenente João Luis Erhart, e os órgãos de saúde do município, irão realizar uma Ação Cívico Social na Reserva Indígena do Guarita em Tenente Portela. Informações da BM dão conta de que esta ação será realizada em três setores indígenas, são eles: Pedra Lisa, Três Soitas e Km10.

As atividades neste dia vão ser de barreiras sanitárias, além do serviço de dedetização de combate à COVID-19 em Escolas Municipais, Estaduais e também de orientações ao índios sobre o coronavírus.

Vivem na Reserva Indígena do Guarita em Tenente Portela cerca de 2 mil índios, destes aproximadamente 140 contraíram a Covid-19.

Nesta quinta-feira, Exército e Brigada Militar realizaram os preparativos para a ação de sábado.

