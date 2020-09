Dentro do Jogo – Alívio na dupla Gre-Nal

O único resultado que interessava para Internacional e Grêmio nesta rodada, era a vitória, os três pontos. Os resultados positivos vieram e deram uma boa aliviada na pressão que as equipes vinham sofrendo.

As pressões em cima da dupla Gre-Nal eram de resultados positivos. O Inter vinha de dois jogos que estava com a vitória na mão, mas bobeou e deixou ela escapar, também estava sendo pressionado pelos adversários diretos que estavam encurtando a distância de pontos. O Grêmio desde a primeira rodada não sabia mais o que era vencer, era o primeiro time da zona de rebaixamento.

Se tu tens a pretensão de continuar no topo e sonha com um final feliz, em casa não se pode perder pontos, ainda mais se seu adversário é considerado tecnicamente inferior a você. Diante do Ceará o Inter fez seu dever certinho, conseguiu criar uma boa vantagem e ficar ligado na partida. Segurando o resultado que o mantém na primeira colocação do brasileirão.

Para o Grêmio era vencer ou vencer, qualquer outro resultado seria um desastre, e poderia atrasar ainda mais as pretensões maiores que a equipe tem na competição. Contra o Bahia a atuação gremista ainda não foi das melhores, mas o que mais se necessitava veio, uma vitória. Com o resultado positivo o tricolor salta na tabela e se afasta do temido Z-4.

Ainda queremos ver um futebol melhor da dupla, mas os resultados de hoje foram bons e de alívio. Um para continuar no topo e outro para respirar mais acima na tabela.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

