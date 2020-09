Três jovens morrem após carro bater contra árvore em Candelária

Três jovens morreram na noite desta terça-feira, 8 de setembro, após o veículo em que estavam colidir contra uma árvore na ERS-400 em Candelária, no Vale do Rio Pardo. O acidente ocorreu no km 2 da rodovia, que não chegou a ser bloqueada. O veículo era uma Volkswagen Saveiro.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o veículo trafegava no sentido para Sobradinho. O corpo de bombeiros voluntários de Candelária também atendeu a ocorrência.

As vítimas foram identificadas como Daniel Roberto Post, de 23 anos, Éderson Eckel, de 20 anos, e Maikon Lucas Mundstock, de 17 anos.



