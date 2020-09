Temporais retornam ao RS nesta quarta-feira

O Estado deve permanecer em alerta para a volta dos temporais a partir desta quarta-feira, 9 de setembro. As chuvas fortes devem acontecer especialmente na tarde e noite.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a instabilidade se deve a uma área de baixa pressão atmosférica em deslocamento rumo ao oceano. A instabilidade deve ocorrer no início da manhã e no fim do dia.

A chuva do fim da tarde e início da noite deve ser mais forte, com nuvens mais carregadas. Há risco de muitos raios, granizo e vento forte em diferentes pontos. Apesar disso, sol aparece em partes do dia na maioria das áreas.

Em Porto Alegre, sol aparece, mas deve haver chuva. A mínima na Capital deve ser de 15°C, e a máxima não ultrapassa os 21°C.

Mínimas e máximas no RS

Rio Grande 14°C / 22°C

Alegrete 14°C / 25°C

Santa Maria 14°C / 26°C

Caxias do Sul 14°C / 22°C

Erechim 16°C / 27°C

Capão da Canoa 16°C / 22°C

Fonte: Correio do Povo

