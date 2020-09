Rabiscos do Silêncio – Presença nas Modificações da Vida

A vida é um grande dom que precisa estar em sintonia com todos os sinais da divindade. O ser humano em sua essência tem o direito de sonhar dividindo as suas alegrias, tristezas, angústias e dores.

A pessoa que procura compreender a manifestação da presença de uma força superior ( DEUS ) modifica o seu modo de pensar e agir junto da família e também na sociedade. Não isola sentimentos, nem agride a perseverança de quem tem fé nos objetivos traçados por sua consciência, mas busca com interesse caminhos que lhe deem segurança nas escolhas da vida.

Todos nós estamos sujeitos a modificações que contribuam com a existência. Quando ajudamos uma pessoa necessitada de paz em sua vida devido a várias circunstâncias que estejam associadas à partida de algum parente, amigo ou vizinho que deixa enlutados muitas pessoas, perda de algum bem material devido a doenças que sugaram a economia familiar ou ainda quando encontramos pessoas desiludidas com os problemas da vida; são acontecimentos que modificam o comportamento de quem é atingido por esse tipo de experiência.

E oferecer ajuda nutre nossa intenção e modifica a capacidade de ver ao longe, sem ficarmos presos aos pés olhando para os próprios problemas, produzindo cansativos pensamentos, sem direção definida. Quem sente as modificações a que outras pessoas estiverem submetidas tem um profundo desconforto em seu ser e procura preencher esse desconforto com um caminhar seguro de justificativas coerentes, de forma que permita-se sair do comodismo, desprendendo-se com a partilha da vida, levando paz num diálogo aberto e presente.

Mas existem modificações que se oferecem como grito dos indefesos, inocentes, a exemplo da menina de dez anos que foi estuprada no Espírito Santo e teve que se sujeitar a fazer o aborto. Quanta dor física, emocional e psicológica essa criança está sofrendo, precisando de muito apoio, que lhe faça sentir-se acolhida numa abertura da dimensão para uma nova realidade, a qual ela foi forçada a vivenciar.

Porém esse não é um fato isolado, pois existem muitas crianças que recebem maus tratos e carregam cicatrizes para o resto das suas vidas, isso quando não morrem, sufocadas pelas violências como o acontecimento recente de Alegrete em que uma criança de um ano e onze meses foi morta a pauladas pelo próprio pai. É preciso criar leis mais sevaras para quem pratica atos contra a liberdade da vida dos pequenos indefesos. Os congressistas e deputados foram eleitos para defenderem a paz e a ordem no país, não para viverem se empurrando e se acotovelando no poder, principalmente onde existe falta de paz em seus consentimentos.

É preciso saber deixar que a vida modifique a maneira de ver-nos naturalmente, pois cada um de nós traz os traços naturais de ser, com o tempo que nos pertence. Uma criança não pode ser adulto e assim como um idoso, não poderá voltar à vida de jovem, mas cada fase da vida exige respeito com dignidade e não pode ser destruída ou modificada forçadamente pelas ações humanas descabidas.

A própria natureza tem seu tempo de modificar-se com as suas estações: primavera, verão, outono e inverno, na mais perfeita sintonia. Isso quem prova é o agricultor que ao cuidar da lavoura com amor e dedicação plantando soja, milho, arroz, trigo além de outras culturas, vê em cada semente seu significado, não podendo misturar trigo com soja ou milho com trigo, pois tudo tem seu tempo oportuno para que possa germinar e desenvolver-se na presença das leis da natureza, gerando as colheitas de acordo com seu clima.

Portanto, quem procura abastecer a sua vida com tudo o que edifica a vontade de Deus na fonte das modificações humanas, não se queixa das probabilidades do tempo, nem destrói as marcas que contem sinais de esperança, mas fortalece as relações humanas numa abertura que ajuda as pessoas a encontrarem saídas nas diversas circunstâncias que possam enfrentar repentinamente, pois não é necessário destruir-nos com práticas contrárias às modificações que cada um de nós traz na imanência do ser.

