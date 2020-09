Portelense assume cargo na Defensoria Pública de Pernambuco

Assim como ocorre em outros municípios, os jovens que aqui nasceram buscam caminhos para sua formação acadêmica e vida profissional em outros lugares, conforme surgem as oportunidades, encarando diferentes desafios. Quando a caminhada é exitosa, orgulha os familiares e igualmente a cidade de sua origem.

Vários exemplos já foram relatados no site Portela Online e tantos outros ainda serão. Hoje é a vez de destacarmos a história da portelense Bruna Eitelwein Leite, filha de João Antenor de Melo Leite e de Elaine Maria Eitelwein Leite, neta de Peri Luiz Dornelles Leite e Glessi de Melo Leite (in memorian) e Cymplicio Alfredo Eitelwien (in memorian) e Silvia Schneider Eitelwein.

Formada em Direito, Bruna prestou concurso público no ano de 2018, buscando ocupar uma vaga na Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, onde obteve sua aprovação e ótima colocação (trigésimo lugar dentre mais de 11.500 concorrentes).

No último dia 31 de agosto a advogada foi empossada em seu novo cargo junto a Sede da Defensoria Pública Estadual, na cidade de Recife.

A partir do dia 21 de setembro, Bruna desempenhará sua função na comarca da cidade de Ouricuri/PE, localizada no sertão nordestino, a cerca de 600 km da Capital Pernambucana, cidade com mais de 70.000 habitantes.

Seus familiares: pais, sua vó Silvia, suas irmãs Marina, Anna Karolina, Paola e João, todos seus primos e primas como também os amigos a parabenizam por esta grande conquista, desejando sucesso a ela, que levará o nome da sua terra natal, Tenente Portela, para o sertão nordestino, passando a defender os interesses das pessoas mais humildes e necessitadas daquela comarca. Estas poderão com certeza contar com seu empenho e dedicação na nova jornada.

O site Portela Online parabeniza a portelense e deseja todo sucesso na nova empreitada profissional.

