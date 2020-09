Bebê de 5 meses morre por Coronavírus em Santa Maria Criança tinha doença no coração e pulmões, segundo a prefeitura. Secretaria Estadual de Saúde ainda não contabiliza óbito no balanço oficial.



A Prefeitura de Santa Maria, na Região Central do estado, confirmou no fim da tarde de terça-feira, 8 de setembro, a morte de um bebê de 5 meses por coronavírus. O menino estava internado desde o dia 22 de agosto no Hospital Universitário e no sábado (5) foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com histórico de doença congênita grave no coração e enfermidade nos pulmões, a criança morreu na segunda-feira (7). A Secretaria Estadual de Saúde ainda não contabiliza o óbito no balanço oficial, que já soma 3,8 mil mortes.

Em nota, a prefeitura de Santa Maria informa que este é o 44º óbito por conta da doença na cidade (leia manifestação completa baixo).

Até então, o paciente mais jovem a morrer pela Covid-19 na cidade era um adolescente, de 14 anos, que faleceu no mês de agosto.

Nota da prefeitura

A Prefeitura de Santa Maria confirma o 44º óbito em decorrência do novo coronavírus no Município, ocorrido nesta segunda-feira (7).

Trata-se de uma criança, do sexo masculino, de 5 meses, morador de Santa Maria, com registro de cardiopatia congênita grave e doença pulmonar. Em 22 de agosto, ele deu entrada no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), sendo transferido para a UTI em 5 de setembro. A confirmação do diagnóstico positivo para Covid-19 ocorreu em 23 de agosto.

O caso será incluído no Boletim Epidemiológico a ser atualizado nesta segunda-feira (8).

