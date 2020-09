PRF divulga balanço da Operação Independência 2020 no Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou, nesta segunda-feira, 7 de setembro, a Operação Independência 2020. No Rio Grande do Sul, o feriado prolongado foi marcado por pequeno aumento do fluxo, reforço do policiamento e chuva.

Ao longo das 78h de operação no feriado prolongado, marcado por chuvas e pequeno aumento de fluxo, que não chegou a causar filas ou grandes congestionamentos, a PRF reforçou o policiamento nas rodovias gaúchas. A fiscalização foi focada nos comportamentos mais associados a acidentes graves. Dos 1.754 condutores fiscalizados, 53 foram autuados por infrações relacionadas à embriaguez ao volante, e não puderam seguir dirigindo. Durante as rondas e operações, os policiais autuaram 241 condutores que realizaram ultrapassagem indevida, conduta causadora de boa parte dos acidentes graves em rodovias com pista simples.

Apesar dos esforços policiais, as pistas molhadas e o comportamento do condutor contribuíram para que duas pessoas perdessem a vida e outras 64 ficassem feridas nos 36 acidentes com mortes ou lesões que ocorreram no período nas rodovias gaúchas. Em 2019, o feriado da Independência ocorreu durante o sábado, não havendo operação especial, portanto, não há dados comparativos do fim de semana prolongado.

No combate ao crime, a PRF seguiu direcionando as abordagens com base nas informações do serviço de inteligência, o que contribuiu para a prisão de 27 pessoas, sendo oito delas por crimes envovendo tráfico de drogas, contrabando ou descaminho.

