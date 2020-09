Mulher morre em acidente entre dois veículos na BR-386, em Fontoura Xavier

Uma mulher de 28 anos morreu após o carro em que estava se envolver em um acidente com outro veículo, na manhã deste domingo, 6 de setembro, na BR-386, em Fontoura Xavier, Norte do estado. Por volta das 9h30, o Voyage com placas de Espumoso em que era ocupante colidiu de frente com uma S10, de Soledade, na altura do km 261 da rodovia.