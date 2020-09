Governo do RS publica decreto com cronograma para volta às aulas presenciais a partir do dia 8

O governo do Rio Grande do Sul publicou, neste sábado, 5 de setembro, o decreto que estabelece o cronograma de volta às aulas presenciais no estado. A retomada acontece a partir do dia 8 de setembro, nas escolas municipais e particulares, com alunos da educação infantil. A proposta havia sido discutida com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

De acordo com o decreto, as regiões não poderão estar com bandeira vermelha ou preta para o retorno das atividades presenciais, e precisam estar em bandeira laranja ou amarela há duas semanas pelo cálculo do estado, não da cogestão. As escolas deverão respeitar o limite de 50% da capacidade da sala de aula.

Cronograma



8/9: educação infantil

21/9: ensino superior, ensino médio e ensino técnico

13/10: ensino médio da rede pública (previsão)

28/10: ensino fundamental — anos finais

12/11: ensino fundamental — anos iniciais

As aulas na rede estadual devem ser retomadas em 13 de outubro, segundo previsão do governo estadual.

De acordo com o estado, o cronograma é uma autorização, a decisão de retomar as aulas caberá aos municípios.

Os pais ou responsáveis pelo aluno poderão optar por não autorizar a participação em atividades presenciais. Neste caso, deverão observar as diretrizes estabelecidas pela instituição para o acesso à plataforma online, ou outras formas e modalidades de ensino não presencial.

Aulas presenciais



As atividades nas escolas estão suspensas desde 19 de março, em razão da pandemia de Covid-19.

Inicialmente, o governo havia cogitado retomar as aulas a partir do dia 31 de agosto. Mas, na semana passada, após uma reunião com a Famurs, se decidiu retomar as aulas em setembro, no entanto, ainda não havia uma data estabelecida.

Requisitos para retorno



O decreto de retomada das aulas prevê às instituições de ensino algumas medidas para as atividades presenciais.

As escolas devem estabelecer um plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle do coronavírus, conforme normas estabelecidas pela Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria Estadual da Educação. São elas:

As instituições públicas e privadas poderão adotar o modelo híbrido de ensino ao optar por realizar atividades presenciais.

O decreto proíbe a realização de atividades coletivas que envolvam aglomeração ou contato físico entre os alunos e professores.

As escolas deverão seguir normas estabelecidas pelo governo estadual de organização de turmas, das salas de aula e dos demais espaços físico, além da higienização e a desinfecção de materiais, de superfícies e de ambientes.

De acordo com o decreto, poderão ser realizadas atividades presenciais de plantões para atendimento aos alunos do ensino médio técnico, de ensino superior e de pós-graduação. Também estão autorizadas atividades de estágio curricular obrigatório, de pesquisas, laboratoriais e de campo, e de outras consideradas essenciais para a conclusão de curso.

Fonte: G1 – RS

